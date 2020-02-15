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怎麼投資5G和AI？分析師：押寶這支股票穩贏

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
全球半導體製造設備大廠應用材料公司。路透

19世紀加州湧現淘金熱期間，許多採礦的人最後淪落到破產田地；反倒是銷售鋤頭、鏟子這些挖礦工具的商人變富有了。

如今，投資人應已察覺，有關第五代行動通訊（5G） 、人工智慧（AI）、車用電子等題材的新一波淘金熱方興未艾，瞧瞧電動車大廠特斯拉拉 （Tesla）股價漲勢有多凌厲，即可見一斑。

兩相對照，投資人可得到什麼啟發？

財經新聞網站MarketWatch報導，股市技術分析師暨投資研究報告「Arora Report」作者艾羅拉（Nigam Arora）拋出一個問題：若投資人想搭上5G、AI的投資列車，但只能買一檔股票，而且不必煩惱眾多公司之中哪一家才具有贏家相，那麼該挑選哪一檔呢？

艾羅拉認為，應用材料公司（Applied Materials）是首選。理由如下：

• 5G和AI都必須大量使用半導體

• 除了上述的5G、AI之外，物聯網（IoT）、消費者裝置、再生能源、電力管理和資料中心，也都湧現淘金熱潮，而當今的淘金工具正是半導體，只是昔日的鏟子和鋤頭很容易製造，今日製造半導體則需要精密、複雜的技術。

• 應用材料公司是全球半導體製造設備大廠，最近財報顯示該公司獲利表現優於市場預期，股價技術線圖顯示上升趨勢線已見帶量突破，意味後勢看漲。

• 美國股市由大型股領軍 ，包括蘋果、亞馬遜、臉書、Google母公司Alphabet和微軟。蘋果是明顯的半導體大客戶，但其他大咖所擁有的資料中心也需要大量使用半導體，且正積極發展AI和機器學習技術。

•新型冠狀病毒疫情總會平息，等到中國重新進入大舉擴充半導體產能的模式，應用材料也可望受惠。

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