「股神」巴菲特加持 美連鎖超市克羅格股價盤後走高

在新型冠狀病毒疫情可能衝擊全球經濟、各國央行可能降息之際，全球投資人上周投入債券基金與ETF的淨額為2001年以來單周新高。多家金融機構也預測今年債市持續熱絡，殖利率將進一步下降。

2020-02-15 02:26