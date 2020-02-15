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「股神」巴菲特加持 美連鎖超市克羅格股價盤後走高

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
「股神」巴菲特的波克夏公司首度持有美國連鎖超市克羅格股票。 路透

「股神」巴菲特（Warren Buffett）的波克夏公司周五表示，新增美國最大連鎖超市克羅格（Kroger）5.49億美元股票。

消息傳出後，克羅格股價盤後一度上漲3.9%。

波克夏公司的申報資料顯示，截至去年12月31日止，波克夏首次買進64.8萬股生技製藥大廠百健（Biogen）股票，價值1.92億美元。百健股價盤後上漲1.5%。

此外，波克夏大幅減碼富國銀行和高盛銀行股票。

富國銀行2016年9月爆出員工盜用客戶資料、擅自開設存款和信用卡帳戶等醜聞，正試圖重振名聲。

自去年6月30日以來，波克夏已減持逾8,600萬股富國銀行股票，相當於原本持有部位的21%。

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