未來通勤族搭車免嗶卡 大搖大擺走過去即可

財經新聞網站MarketWatch報導，萬事達卡（Mastercard）正與運輸公司合作研發一種新系統，依據每個旅客獨特的步態來辨識其身分，與信用卡帳戶或有效的支付卡結合後，也許在不久的將來就能讓通勤族直接「刷腳」通過閘門，連嗶卡驗票都免了。

萬事達卡主管表示，人人走路的姿態都是獨一無二的，該公司正在探究各種創新的行為模式生物特徵辨識（behavioral biometrics）技術，包括用步態、臉部、心跳和靜脈作身分識別依據，未來可能運用於最尖端的支付系統。

萬事達卡網路與智慧解決方案總裁Ajay Bhalla接受MarketWatch訪問時說：「我們正與運輸機構合作，讓你在搭乘交通工具時用臉部或步態確認身分。」

他說：「你拿手機的姿勢，用哪個耳朵接聽，手指怎麼碰觸按鈕，都是你特有的。我們也在測試以心跳、靜脈技術及步行方式，來認證身分。」

其中，步態辨識技術最不尋常。運作方式如下：以閉路電視攝影機辨識朝大眾運輸匣門走來的旅客，一旦系統根據步態辨識出這些人、確認其身分，並與信用卡帳戶或有效的支付卡配對無誤後，就會讓他們通關。

隨著使用者轉向行動金融服務，如何發展出既安全又便捷的支付系統，成為銀行和信用卡業者的一大挑戰。為預防歹徒運用愈來愈先進的技術冒用顧客身分和盜用帳戶，業者不斷研發更尖端的身分辨識技術，從昔日只用密碼即可登入帳戶，到後來手機和筆電內建指紋辨識器、臉部辨識技術，以及一些應用程式（App）宣稱的虹膜掃描，技術愈來愈進步。

萬事達卡也著手研究以皮膚表層下隱約可見的血管紋路特徵，來辨識使用者身分。

萬事達卡在2017年收購NuData Security後，在發展生物特徵辨識技術上日新月異。