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美國1月零售銷售升高 但核心銷售持平

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電

美國1月零售銷售連續第四個月擴增，顯示汽油價格變便宜鼓勵民眾多花錢買其他物品。但剔除汽油等項目的核心零售銷售進一步趨緩。

美國商務部14日公布， 1月整體零售金額攀升0.3%；12月的零售銷售增幅則從原先公布的0.3%下修至0.2%。

剔除汽車、汽油、建材和食物服務項目的核心零售銷售在1月持平，表現不如路透訪調經濟學家預期的增加0.3%；12月增幅也下修至0.2%。

核心零售銷售大致與國內生產毛額（GDP）中的消費者支出組成成分密切對應，被視為更能凸顯基礎的消費者需求。

1月核心零售銷售持平，顯示基礎消費者支出在去年第4季大幅減弱後，今年初進一步減緩。

這份零售銷售報告顯示，13項主要類別中有9項增加，其中建材銷售躍增2.1%增幅最大，但電子專賣店 、服飾店和個人照護店的銷售下滑。

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