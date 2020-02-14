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數位轉型失利 美第二大報業集團McClatchy聲請破產保護

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
發行邁阿密先驅報的美國第二大報業集團McClatchy，聲請破產保護。 美聯社

以發行量計算、美國第二大報業集團McClatchy聲請破產保護。當前美國報業正艱難應對印刷廣告業務大幅下滑，建立起穩健的數位業務也面臨的挑戰。

McClatchy聲請破產保護的舉動將終結McClatchy家族163年來對報團的控制權，最大股東變成《國家詢問報》（National Enquirer）擁有者背後的避險基金。

McClatchy是《邁阿密先驅報》（Miami Herald）、《夏洛特觀察報》（Sacramento Bee）、《堪薩斯城之星》（Kansas City Star）等知名報紙的出版商，該公司周四（13日）表示，已在紐約的美國破產法庭啟動破產重組程序。如果法院批准其與債權人的臨時協議，主要債權人Chatham Asset Management將成McClatchy的主要股東。

Chatham的代表說，該避險基金「致力保留獨立的新聞報導和編輯室職位」。McClatchy也是提到，隨著破產程序進行，旗下30個新聞編輯室會照常運營。McClatchy也已從破產融資機構Encina Business Credit獲得5,000萬美元貸款，維持破產期間的運營。

代表McClatchy 150名員工的組織News Guild提出警告，愈來愈多的避險基金和私募股權掌控美國報紙，這些金主不會為報業著想。「區域性的報紙持續財金化，將傷害我們的民主」News Guild會長Jon Schleuss大聲疾呼，「全美的社區人士此時應站出來，為保存區域新聞媒體而戰。」

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