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擁有30家地方報 麥克拉奇申請破產保護

世界日報 / 編譯孫梁／綜合13日電

「邁阿密先鋒報」和「堪薩斯市星報」等全國30家報紙的出版商麥克拉奇公司(McClatchy)13日申請破產保護；該公司表示，受到網路競爭和讀者與廣告減少的影響，企業的收入萎縮，負債難以償還。

Encina企業信用社為麥克拉奇公司提供了5000萬元資助，以使公司可根據破產保護法第11條的規定進行重組。重組期間，30家報紙將繼續正常經營。預計公司數月後可脫離破產保護，作為一家私營公司以嶄新面貌出現，公司的大部分股權將由Chatham資產管理公司掌控，結束麥克拉奇持續163年的家族控制。

公司將把養老金業務交給一家聯邦公司管理，以保證員工的養老金福利可以繼續。但公司沒有宣布裁員計畫，而是向員工保證將繼續尋求提高經營效率的途徑。

媒體技術的發展使絕大多數讀者轉向網路獲取新聞和閱讀，使報紙行業受到沉重打擊。紙媒公司試圖實現網路化，但效果各異，紙本廣告的收入和發行都在下降，臉書和谷歌等網路公司的廣告收入大增。

「華爾街日報」和「紐約時報」等全國性大報由於開拓網路訂戶，擺脫了廣告收入下降的局面，但許多地方報紙依然舉步維艱，因此整合現象頻出，多數是被投資公司併購，加劇了人們對新聞品質下降和報紙關門的擔憂。

全國最大的報業集團「今日美國報」去年被一家私募公司經營的GateHouse公司收購。

報紙產業近年來不斷申請破產保護，「費城詢問報」和「費城每日新聞」的出版人2010年提出申請，「芝加哥論壇報」與「巴爾的摩太陽報」的出版商論壇公司是2012年申請，GateHouse公司在2013年申請。

分析人士指出，報紙產業的舊有模式經營在加速惡化，而數位媒體的收入卻在不斷增多。麥克拉奇公司的問題在地方報紙中普遍存在，他們申請破產保護向地方報紙敲響了警鐘。

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