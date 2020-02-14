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情人節紅包！ 達美送16億元 員工喜獲2個月薪水獎金

世界日報 / 編譯吳日君／綜合13日電

達美航空員工將在今年情人節感受到來自公司的愛心，將於情人節發出總額高達16億元的獎金給9萬名員工，平均每名員工可拿到兩個月薪水

達美航空執行長巴斯金(Ed Bastian)在一場會議上透露，公司將於14日情人節當天發出紅利獎金；這是達美航空連續第六年支付超過十億元利潤分享獎金，今年總額超過2016年發出15億元紀錄，創下達美航空發出最多獎金紀錄。

達美航空近來獲「華爾街日報」評選為全美排名第一航空公司，並在TripAdvisors 2019旅客評選主要大型航空公司類別獎項榮獲第一名寶座。

儘管其他航空公司也分享利潤給員工，達美航空指出，他們付出的紅利多過其他同類型公司。

2016年開始擔任達美航空執行長的巴斯金表示，他多年來遭華爾街質疑，投資人認為利潤應屬於他們，為何將利潤發給員工？他回答說，達美航空之所以可成為全球獲獎最多的航空公司，是因為員工的功勞。

VFS Global技術長梅納德(Bill Maynard0稱巴斯金是與員工利潤分享的模範；巴斯金認為，達美航空員工應獲表現良好的鼓勵。

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