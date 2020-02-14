特斯拉把握股價漲勢 發行新股籌資20億美元

電動車大廠特斯拉表示，將發行新股籌資約20億美元，用於強化資產負債表，並加速汽車生產計畫。執行長馬斯克也將參與，將購買最高1,000萬美元普通股。

馬斯克在兩周前的財報法說會上表示，特斯拉無需再度籌資，但彭博資訊報導指出，近來特斯拉股價飆漲，顯然改變了馬斯克的心意。新一輪籌資將可強化資產負債表，也能為馬斯克的遠大夢想提供資金。特斯拉財務長數周前對於今年的支出並未多談，但特斯拉周四宣布，今年的預算最高將達35億美元，比去年增加逾一倍。

特斯拉股價周四收漲4.8％，該公司預定發行的新股定價為每股767美元，比周四的收盤價低4.6%。

今年以來，特斯拉股價累計上漲83%。新股定價公布後，特斯拉周四盤後股價下跌0.5%。

發行新股後，特斯拉市值估達1,460億美元；目前特斯拉已是全球市值第二高的汽車公司，僅次於豐田汽車。

特斯拉的融資安排和會計操作正面臨新的監管審查，該公司周四表示，美國證交會（SEC）去年12月發出傳票，要求特斯拉提供財務數據和融資安排合約等資訊。

特斯拉表示，SEC已結束對Model 3產量預測和公開聲明的調查。馬斯克在2018年時推文宣稱公司將以每股420美元的價格私有化，也談到Model 3產量；隨後，美國司法部要求特斯拉提供相關資料。

SEC、美國司法部和特斯拉均未對審查和調查的報導置評。