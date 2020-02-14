沒興趣聯手抗華為 Cisco拒絕入主諾基亞、愛立信提議

美國網路設備製造商思科（Cisco）對美國政府提議美企入主諾基亞和愛立信以對抗華為的想法，毫無興趣。執行長Chuck Robbins直接說，建置5G網路基礎建設對那些歐洲公司是大事，但不符合思科的財務結構和策略。

Robbins告訴金融時報，「你去審視這個特定產業的經濟架構，就會知道與我們經營自家事業的全然不同。」

一周前，美國司法部長William Barr建議美國企業購買諾基亞和愛立信股票，取得控制權，以便幫助他們成為華為強而有力的競爭者。

Robbins認為，諾基亞和愛立信有著恰當的商業模式，去適應5G基建市場的低利潤市場特性。目前以聯盟的方式合作，運作得很好，美國在5G市場地位良好，「我不認為美國有所落後」。