肺炎疫情重創全球旅遊業 影響持續到明年

新冠肺炎（武漢肺炎）的疫情至今仍不見緩解，全球旅遊業嚴重受創，影響希望能夠不要長達一年，但業者面臨的壓力數個月跑不掉，估計傷害會持續到明年。

亞洲大陸對這次疫情感受深刻。根據世界觀光旅遊委員會（WTTC）的統計，2017年亞洲地區休閒和商務旅行對地區GDP的貢獻為8,840億美元，2018年估計約為1兆美元。而中國大陸國家旅遊局的數字顯示，僅中國大陸自己，2019年國外旅客前去觀光，就帶進1,273億美元收入。

高檔旅行社Embark Beyond創辦人兼管理合夥人Jack Ezon說：「每天都有取消行程的通知，不只是去中國大陸的，包括整個亞洲地區。」Ezon表示，很悲慘地，客戶很多都只是說，「我現在哪裡都不想去」或直接丟一句「我明年再去。」

到目前為止，Embark Beyond近75％客戶取消了這個月和下個月往東南亞國家的旅行計畫，儘管美國疾病控制與預防中心仍然認為該地區的新冠病毒風險屬於低風險。

希爾頓（Hilton）執行長Chris Nassetta本周稍早則是向投資人表示，他估計疫情的影響將持續6到12個月。「3到6個月衝擊高峰期，另外3到6個月是復原期。」公司須付出的成本估在2,500萬到5,000萬美元之間。