Nissan獲利展望腰斬 股價觸及10年低點
日產汽車（Nissan）周五調降全年獲利展望，並決定不發放年終股利，盤中股價一度重挫7.5%，寫下去年5月以來最大盤中跌幅，也觸及2009年7月以來低點。
日產股價2018年下跌22%，去年下跌28%，今年來累計下跌約11%。
日產汽車在美國、日本和歐洲的銷售均下滑，前會長高恩遭逮捕後引發高階管理層震盪。該公司周五公布財報，把全年營業利益預測由1,500億日圓下調至850億日圓（7.74億美元）。
日產上季營收下滑18%至2.5兆日圓，低於分析師預估的2.7兆日圓。上季營業利益230億日圓，也不如市場預估的590億日圓。
日產把股利發規模放降至2011年以來最低水準，並執行先前宣布的全球裁員1.25萬人計畫，把現金用於投資維持競爭力所需的次世代技術，包括電動車和自駕車。
日產在中國大陸的三座工廠因新冠肺炎疫情關閉，該公司表示，其中一座預計17日復工，另外兩座預定20日復工。日產表示，本季營收和獲利將受到一定程度的衝擊。
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