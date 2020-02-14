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減產預期推升油價 金價受疫情疑慮支撐

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電

油價周四攀升，主因投資人對減產預期升高，且市場對新冠肺炎疫情的疑慮緩解。金價上揚，投資人預期中國大陸當局將採取進一步措施以遏制病毒影響。

布蘭特原油期貨上漲0.55美元或1%，結算價報每桶56.34美元。西德州原油期貨下跌0.25 美元或0.5%，結算價報每桶51.42美元。

石油輸出國組織（OPEC）將2020年原油每日需求量下調20萬桶，引發市場對OPEC及夥伴國（OPEC+）可能進一步減產的預期。

OANDA駐紐約資深市場分析 師Edward Moya表示：「俄羅斯暗示，所有人都支持OPEC+進一步減產，原油價格走勢可能顯示市場已觸底，只要不出現疫情加劇的強烈跡象，油價就可能繼續走高。」

新冠肺炎確診病例數12日激增，但世界衛生組織（WHO）表示，這是因為大陸把臨床診斷病例數納入確診病例數，不代表新感染者數量遽增。WHO的說法，重新燃起投資人對疫情可能減弱的樂觀情緒。

金價周四大漲，因中國大陸新增新冠肺炎確診病例大幅增加，引發投資人對疫情衝擊全球經濟的疑慮，

此外，市場也預期大陸將推出刺激措施以應對疫情的經濟衝擊，從而提高市場流動性。彭博經濟研究預計中國大陸會進一步降息並擴大財政赤字，這將有助於提高黃金作為另類投資的吸引力。

黃金現貨上漲0.7%，報每英兩1,576.32美元。美國黃金期貨上漲0.5%，結算價報每英兩1,578.80美元。

RJO Futures資深市場策略師Bob Haberkorn表示：「金價將繼續上漲，直到市場確定疫情造成的損害。在疫情爆發前，黃金已受全球央行寬鬆政策支撐。」

鈀金上漲1.2%，至每英兩2,434.56美元。材料製造商Johnson Matthey表示，汽車製造商需求上升，鈀金在2019年出現五年來最大短缺，今年缺口料將進一步擴大。

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