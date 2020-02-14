Nvidia財測優於預期 新冠肺炎可能使營收減少1億美元
輝達（Nvidia）周四公布財報及財測，第1季一收展望優於市場預期，主因雲端運算供應商使用的晶片銷售強勁，即使新冠肺炎疫情可能使該公司營收減少1億美元。
Nvidia的財測進一步強化市場對晶片業復甦的預期，盤後股價一度上漲7%。Nvidia的主要競爭對手英特爾和超微（AMD）上個月均預期晶片市場好轉。
繼高通之後，Nvidia也對新冠肺炎疫情的潛在衝擊提出警告。
--上季（Q4）總營收成長41%至31.1億美元，優於市場預測的29.7億美元
--上季淨利9.5億美元或每股盈餘1.53美元。排除特定項目的每股盈餘為1.89美元，優於市場預估的1.69美元。
--資料中心晶片事業Q4營收成長42.6%至9.68億美元，優於市場預期的8.29億美元。
--本季營收估30億美元，上下浮動2%，高於分析師預估的28.6億美元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言