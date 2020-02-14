Nvidia財測優於預期 新冠肺炎可能使營收減少1億美元

輝達（Nvidia）周四公布財報及財測，第1季一收展望優於市場預期，主因雲端運算供應商使用的晶片銷售強勁，即使新冠肺炎疫情可能使該公司營收減少1億美元。

Nvidia的財測進一步強化市場對晶片業復甦的預期，盤後股價一度上漲7%。Nvidia的主要競爭對手英特爾和超微（AMD）上個月均預期晶片市場好轉。

繼高通之後，Nvidia也對新冠肺炎疫情的潛在衝擊提出警告。

--上季（Q4）總營收成長41%至31.1億美元，優於市場預測的29.7億美元

--上季淨利9.5億美元或每股盈餘1.53美元。排除特定項目的每股盈餘為1.89美元，優於市場預估的1.69美元。

--資料中心晶片事業Q4營收成長42.6%至9.68億美元，優於市場預期的8.29億美元。

--本季營收估30億美元，上下浮動2%，高於分析師預估的28.6億美元。