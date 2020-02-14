英鎊勁升 英國財政大臣辭職 避險貨幣走強
英鎊勁升，英國財政大臣因與首相強生發生爭執而辭職，引發英國可能增加財政支出的猜測。日圓和瑞郎上漲，中國新冠肺炎病例大增後刺激避險需求。
英鎊兌美元勁升0.7%至1.3051，一度上漲0.9%，創本月以來最大漲幅。
Saxo Capital Markets全球銷售交易負責人Adam Seagrave表示，英國財政大臣 賈維德辭職後英鎊大漲，「大概市場將此解讀為首相強生希望幕僚支持更急進的財政刺激措施」。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）小漲0.02%至99.067，歐元兌美元下跌0.3%，至1.0842，並再次跌至2017年以來最低水準。
美元兌日圓下跌0.2%，至109.85，本周以來首次下跌。在美國疾病管制局確診第15例新冠病毒感染病例後，日圓擴大漲幅。美元兌瑞郎上漲0.1%，至0.9791。
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