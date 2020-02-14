台積電ADR跌0.5% 較台北交易溢價仍高達6.3%
台積電ADR周四跌0.5%，較台北交易股價溢價仍多達6.3%。
台積電ADR收在59.33美元。費城半導體指數漲0.1%。
美股周四收低，新冠肺炎疫情的消息喜憂參半令股市震盪，紐約聯邦準備銀行表示將進一步縮減回購操作後，美股走低。
道瓊工業指數下跌128.11點，跌幅0.4%，報29,423.31點；標普500指數跌0.2%至3,373.94點；那斯達克指數下跌0.1%，報9,711.97點。
台灣加權股價指數昨天漲17.59點收11,791.78點。台積電平盤，收335.00元。
以下是台股ADR各股溢價率／折價率
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 77.60 +0.58 77.50 0.12
中華電 CHT 109.12 +0.92 109.50 -0.35
台積電 TSM 356.19 -0.50 335.00 6.33
聯電 UMC 16.87 +0.00 16.85 0.12
*註：匯率依據紐約時間下午6:30的彭博報價
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