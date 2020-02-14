美股道瓊挫跌128點 新冠肺炎疫情疑慮再起

美股周四收低，新冠肺炎疫情的消息喜憂參半令股市震盪，紐約聯邦準備銀行表示將進一步縮減回購操作後，美股走低。

道瓊工業指數下跌128.11點或0.43%，報29,423.31點；標普500指數下跌5.51點或0.16%，跌至3,373.94點；那斯達克指數下跌13.99點或0.14%，報9,711.97點。

新冠肺炎死亡人數12日激增，令投資人對疫情逐漸緩解的希望破滅。2月12日中國大陸公布，新增新型冠狀病毒肺炎確診病例15,152例，新增死亡病例254例。

不過世界衛生組織（WHO）表示，確診數量激增並不一定代表感染率攀升，而是因為大陸當局把臨床診斷病例數納入確診病例數，其中許多病例的感染時間，可追溯到幾天或幾周前。此外，中國大陸以外地區並未出現病例急增的情況。

TIAA全球市場總裁Chris Gaffney說：「投資人仍在評估疫情對經濟的影響，判斷疫情對美國市場的整體影響還為時過早。現在的問題是，需要多久才能控制疫情，中國大陸是否能遏制其傳播範圍並儘快恢復正常。」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾向國會表示，正在評估新冠肺炎疫情和其他潛在威脅的風險，暗示今年不太可能改變其寬鬆政策。

紐約聯準銀表示，將從周五的隔夜回購操作開始，進一步縮減回購協議操作。Fed一直在進行回購協議操作和購買國庫券，以保持對短期利率的控制和增加銀行準備金。

第4季財報季已近尾聲，標普500指數成分股企業中有378家已公布財報。Refinitiv數據顯示，其中71.2%優於市場預期。分析師目前預計，第4季度總體獲利將成長2.5%。

思科股價下跌5.2%，該公司預期營收和獲利前景不佳。

電動車大廠特斯拉股價上漲4.8%，該公司宣布將發行股票籌資20億美元。

阿里巴巴股價下跌1.8%，該公司警告說，新冠肺炎疫情將損害其營收。

食品公司卡夫亨氏股價重挫7.6%，因該公司上季營收不如預期。