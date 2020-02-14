美再延長華為臨時許可45天 卻又提出共謀詐欺新指控
美國商務部表示，將給予華為技術公司臨時許可延長45天，原本所提禁止這家公司從部分美國供應商採購零組件的禁令因而延後。
美國商務部在一封電子郵件通知中解釋，延長是為讓農村地區的電信業者在尋找華為替代方案的同時仍有能力運作現有網路。美國官員此前表示華為構成間諜風險。總部設在深圳的華為否認自己構成國安風險。
通知發布同一天，美國司法部引用一項以前起訴黑幫角色的法令，對華為涉嫌共謀詐欺的指控，一旦定罪，可能會加重對華為的懲罰。
美國司法部發布新聞稿說，華為違法「大幅削減研發成本，延後相關支出，給自己極大且不公平的競爭優勢。」檢察官指出，華為甚至啟動一項獎金制度，獎勵員工從競爭對手手中取得機密情資。
檢方在起訴書中並未點名華為盜取智慧財產的對象，但是指控中的描述吻合思科（Cisco Systems）、摩托羅拉（Motorola Inc.）和Cnex Labs。
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