美國人大肆消費 結果這項債務攀升至9,300億美元

美國上季未償還的信用卡餘額攀升至歷史新高，原因是經濟和就業市場穩健帶動民眾大幅提高支出，加上嚴重欠債的卡戶比例同步提高。

華爾街日報報導，紐約聯準銀行的最新數據顯示，去年第4季美國的信用卡債總額增加460億美元至9,300億美元，遠高於2008年爆發金融危機前的債務高峰。

部分信用卡戶（尤其是年輕人）正陷入債務泥淖。根據報告，嚴重欠債（逾期90天以上）的比率在上季增至5.32%，高於前一季的5.16%，為近八年來最高。18到29歲卡戶的嚴重欠債率在上季增加至9.36%，為2010年同季的8.91%以來最高。

紐約聯準銀行資深副總裁范德克拉沃表示，「拖欠卡債的比率升高，使你好奇是否原因出在部分卡戶的還款情況較差，或者這只是放寬借貸標準的結果，我們正在研究這個現象」。

聯準會（Fed）分析師表示，即使加入以往年底購物季的因素，上季新增的信用卡餘額仍相當驚人。分析師認為，卡債增加的部分原因在於，部分零售商店卡的債務，被重新歸類為信用卡債，而非先前認定的消費者債務。

卡債增加是近年來美國消費者信用持續擴張的一部分，消費者信用擴張的趨勢從學貸和車貸擴張開始，然後延伸至貸款及信用卡。