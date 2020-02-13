靠中國夢賺錢的外國石化業者未來可能輸到脫褲 因為...

每當談到環境，中國大陸總是聲名狼藉，但華爾街日報報導，這種情況正開始改變。這對地球是天大的好消息，但對塑膠和其他商品的供應商來說是壞消息；這些製品最後被當作廢棄物送進垃圾掩埋場或燃燒後產生有毒的霧霾。

中國的轉變從最新頒布的限塑令可見一斑：中國1月19日宣布，在今年底前大城市的多數商店及外帶餐點開始禁用非生物分解的塑膠袋。這些限制使用其他一次性塑膠用品的新規定，將在未來五年擴大實施到全國。亞洲跟歐洲石化業者看來可能成為輸家。

商品顧問公司ICIS預估，限塑令最後可能打擊大陸約300萬噸聚乙烯的需求，或占中國去年需求的9%。中國是目前進口和使用聚乙烯最多的國家，約占全球消費量30%。

聚乙烯價格在2019年暴跌，因受貿易戰和美國大幅擴張新產能拖累。中國推行限塑令，勢將加重聚乙烯價格在未來幾年的下行壓力。

美國開採頁岩油，已幫助本國工廠取得天然氣原料的成本優勢。此外，美中簽署的貿易協議將進一步排擠歐洲和亞洲石化業者；這些業者正在爭取規模較小的大陸市場。

自中國宣布限塑令迄今，台塑石化和印度信實工業集團（Reliance）的股價分別挫跌約7%。

對石化業者來說，中國改變政策是另一項使人擔憂的消息。石油巨擘英國石油（BP）預估，若全球能源政策和技術沿當前的軌跡發展，用在運輸的石油需求將在2030年中期達到高峰。屆時，所謂的不可燃塑膠（non-combustibles）將成為石油需求成長唯一的重要來源。

中國夢在以前代表變地更富有，僅此而已。但中國夢現在與生活品質、安全以及更乾淨的環境有關。中共在2017年稍晚明確定義了中國夢，重申核心任務是帶領人民過好的生活，且不只是追求物質繁榮。不過，由於大陸爆發新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，勢必加重中共達成這項任務的壓力。

以往靠著觀念老舊、較單調的中國夢賺錢的企業，將開始意識到自家產品的需求在未來幾年大幅減少。