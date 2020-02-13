面對疫病威脅經濟 各國央行不能像「鹿杵在車頭燈前」觀望

新型冠狀病毒疫情持續延繞，令世界各國央行擔心，新冠病毒可能突變成難以遏止的全球經濟危機。然而，從東京到華盛頓，主要央行面對這股來勢洶洶的經濟威脅，反應仍停留在「靜觀其變」階段。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾11日說，正「密切關注」新冠肺炎疫情對中國乃至於全球成長的影響。日本銀行（央行）也表示，若需求遭供應斷鏈和遊客止步衝擊，將採取行動。歐洲央行（ECB）總裁拉加德也坦承「冠狀病毒平添新的不確定性」。

長期評論亞洲事務的前彭博資訊專欄作家皮塞克（William Pesek）13日在日經亞洲評論網站上撰文指出，這些主要央行滿口憂慮，卻不見行動。相較下，亞洲央行反應較明快，泰國央行5日就宣布六個月來第三度降利率，隔天菲律賓央行也跟著降息。

但皮塞克指出，握有全球最強大貨幣政策兵符的鮑爾、日銀總裁黑田東彥和拉加德，迄今按兵不動，未採取預防措施提振信心，是個「錯誤」。他呼籲歐、美、日央行儘速採取行動，以免疫情萬一到第2季仍未平息、世界各地機場關閉，全球供應鏈又動彈不得，到時再扼腕就後悔莫及。

皮塞克說，此時驚慌失措固然不好，但貨幣政策當局與其錯在行動遲緩而釀成經濟大禍，不如錯在捍衛成長的行動過猛，別讓才因地緣政治風險和貿易戰而驚魂甫定的投資人，再度成為驚弓之鳥。

他建議全球集體行動應變，比方說，由七大工業國（G7）或20國集團（G20）聯合行動，以提振全球信心。即使只是辦一場電話會議，或發布一份共同聲明表示「我們會擺平此事」，也可限縮未來資產市場可能爆發的災情。

這樣的國際協調行動，曾在2008年協助穩定遭金融海嘯席捲的全球市場、在1997年亞洲金融風暴來襲時安撫市場、在1998年俄羅斯爆發金融危機時協助市況回穩，並且在2000年歐元匯價直直落、以及2013年新興市場陷入「（量化寬鬆 ）縮減恐慌」（taper tantrum）時，成為市場定心錨。

然而，目前看來，主要央行似乎都還在觀望，靜待疫情能幸運地消退。例如，中國人民銀行（央行）現在做的較像是這裡修修、那裡補補的事，例如挹注流動性、微調貨幣市場利率、展開約430億美元的企業放貸，但這些舉動缺乏令市場「震懾」的氣勢。

在日本，日銀總裁黑田東彥的團隊重呼老掉牙口號，像是「若風險變大，將毫不遲疑採取額外寬鬆措施」。殊不知在日本成長疲軟（去年第3季經濟只比前季成長0.4%，第4季估計可能萎縮0.9%）之際，要向市場信心喊話，最起碼也需要更強的措詞。

澳洲央行的反應更令人不解。皮塞克指出，澳洲天然資源豐富，對中國鐵礦砂、銅、煤需求押注甚鉅，但澳洲準備銀行（央行）總裁洛伊眼看新冠肺炎疫情導致中國需求幾乎戛然而止，竟然表現出一副「鹿杵在車頭燈前」呆住的模樣。

澳洲去年三度降息後，利率已降到0.75%的歷史低點。儘管洛伊警告新冠肺炎疫情對澳洲的打擊可能比2003年的SARS還要嚴重，澳洲央行目前仍無加碼寬鬆的打算。

皮塞克的結論是：空談很廉價，不作為的代價卻可能很高昂。全球央行現在若不採取一致行動預防疫病拖垮經濟，更待何時。