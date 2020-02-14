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財經觀點／三大利多加持 美股中長期樂觀

聯合報 / David Wong（聯博集團資深股票投資策略分析師）
聯博集團資深股票投資策略分析師David Wong。圖／業者提供

過去三十年美股的年化報酬率達百分之九點九，即便經歷網路泡沫或金融海嘯等衝擊，都無法阻擋美股一路向前。這波奔馳超過十年的牛市，還能繼續狂奔嗎？

今年新冠肺炎疫情蔓延、地緣政治衝突攀升、英國脫歐等事件接踵而至，讓原本不平靜的市場更加難以預測。聯博認為，儘管市場短期紛擾，美股仍有企業獲利回升、選舉行情與強勁籌碼面三大利多。

首先，企業獲利一向是影響美股的重要指標，雖受貿易戰衝擊使全球經濟逐步走緩，所幸隨著聯準會採預防性降息策略，去年美國經濟數據落底回升，企業盈餘也在第三季由負轉正，今年每股盈餘成長率預計約百分之九，企業獲利成長正向，有機會帶動股市續漲。

此外，美國總統大選今年十一月登場，政策利多將是左右今年美股走勢的另一個關鍵因素。歷史數據顯示，二戰以來標準普爾五百指數在美國總統大選日的前十二個月正報酬機率達百分之八十九，平均報酬率約百分之十二點三；選後十二個月正報酬機率仍可達百分之七十二，平均報酬率約百分之九點五。

另一方面，美國擁有強勁的企業庫藏股買盤，這是其他市場少見利多。企業庫藏股買盤今年可望來到近七千億美元水準，除發揮支撐股價的功能外，也有機會增加股東權益報酬率。由於去年市場前景不明朗，投資人趨於保守，全球資金由股轉債，今年隨著投資情緒改善，資金回補行情可望推升股市表現。

展望後市，短期仍有貿易協商談判與地緣政治風險等挑戰，美國總統大選更是舉世關注的焦點，市場投資情緒略受影響，投資人要謹慎判斷個別利空消息。美國身為全球最大經濟體，中長期對美股抱持樂觀的態度。

市場波動在所難免，投資人不妨在市場震盪之際，重新檢視投資配置與投資策略，趁勢將兼具成長性與防禦性的美股納入核心配置之。

美股 金融海嘯 總統大選 英國脫歐 庫藏股 聯準會 貿易戰 籌碼面 肺炎 美國經濟
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