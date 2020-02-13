豪擲千金！貝佐斯花1.65億美元買豪宅 刷新洛城紀錄

亞馬遜創辦人貝佐斯最近豪擲千金置產，展現世界首富的氣勢。知情人士透露，貝佐斯大手筆砸1.65億美元買下占地九英畝的比佛利山莊豪宅，刷新洛杉磯地區房屋的交易價紀錄。

由好萊塢影視大亨華納（Jack Warner）在1930年代設計的這座豪宅，為喬治亞風格建築，擁有寬敞的露臺及一座九洞的高爾夫球場，建築文摘在1992年形容這座豪宅為「典型的片廠鉅子莊園」。

這座豪宅的前屋主是知名製片人大衛葛芬（David Geffen），他在1990年以4,750萬美元購入。從Instagram上的一張豪華遊艇照片，可看出葛芬與貝佐斯的交情。去年夏天貝佐斯在葛芬的豪華遊艇上玩樂，同行者還包括貝佐斯的女友桑切斯和高盛前執行長貝蘭克梵。

自從去年與麥肯琪離婚後，貝佐斯的行事風格大轉變，一改以往低調作風，頻頻躍上新聞版面，不僅常與女友桑切斯走紅毯，近來更捲入手機遭沙國王子駭入的地緣政治糾葛。

與貝佐斯接觸過的房仲表示，貝佐斯已看房好幾個月。房地產經紀人佛萊格1月受訪說，每個月都會接到不同房仲至少來電一次，詢問手上是否有物件。監管文件顯示，貝佐斯近日脫手亞馬遜股票，套現41億美元，他先前也跨足藝術品市場。

貝佐斯名下的房產橫跨美國東西兩岸，最近他才在華府豪宅舉辦派對，美國總統川普的女兒伊凡卡及女婿庫許納（Jared Kushner）都是座上賓。