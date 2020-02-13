疫情衝擊全球石油需求 IEA估增幅創2011年來最慢

日本大企業如豐田汽車等日前表態，將捨棄齊平式調薪，改採注重個人績效的制度，此舉不但使年老勞工受到衝擊，也不利於首相安倍晉三的經濟政策。目前日本約有4成的勞工為低薪的兼職或約聘員工，比例是1990年代泡沫經濟破裂前的2倍

2020-02-13 14:41