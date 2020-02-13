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疫情衝擊全球石油需求 IEA估增幅創2011年來最慢

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
IEA預估，疫情將衝擊今年原油需求成長步調減緩至2011年來最慢。（圖／路透）

國際能源總署（IEA）表示，今年原油需求成長步調將減緩至2011年來最慢，原因是新型冠狀病毒疫情爆發衝擊中國的消費，影響遍及全球經濟。

IEA 13日公布石油市場月報，將2020年原油需求成長預估調降至每日82.5萬桶，低於原先預期的每日120萬桶。

報告指出：「Covid-19（新冠肺炎）對全球石油需求的影響將相當顯著。」中國許多交通運輸與服務關閉，產業活動停止，預期將衝擊出口與廣泛經濟。

疫情擴散已大幅影響油價，促使全球產油國討論是否要擴大減產，以支撐油市。

在疫情爆發前，產油國已擔心今年上半年供應過剩，原因是美國、巴西、加拿大與挪威等產油國的產出增加，可能超越石油輸出國組織（OPEC）的產量。

IEA表示，2020年首季全球對OPEC原油的需求將只有每日2,720萬桶，遠低於OPEC在1月的每日2,890萬桶產量。

布蘭特原油已從1月時每桶65美元大幅下跌，13日盤中報價為每桶55.18美元。

去年中國占全球石油需求成長的逾四分之三。IEA表示，新冠病毒對經濟與石油需求的衝擊「無疑」將遠超過當年SARS的影響。

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