65歲退休成過去式？研究：退休年齡應推遲到這一年

對於何時要解甲歸田，多數勞工心裡都有數。但傳統上的退休年齡也就是65歲，可能正在成為過去式。

財經網站CNBC報導，美國泛美退休研究中心（TCRS）和全球保險集團做的一份研究中，訪調全球勞工預計在幾歲從正職工作退休。美國的中位數落在66歲，荷蘭的中位數最高，為67歲。中國大陸和土耳其則最低，為58歲。整體來說，中位數為65歲。

TCRS總裁兼執行長柯林森（Catherine Collinson）表示，美國和其他國家的退休年齡正在延後。根據美國社會安全局，1960年後出生的美國人完全退休年齡為67歲。

柯林森說，其他國家也搭上這股潮流。荷蘭的退休年齡已推遲至67歲，而法國、西班牙和波蘭都已計劃將退休年齡定在67歲。柯林森也說：「這個數字（67歲）可能會放諸四海皆準。」

美國泛美退休研究中心另一份研究顯示，美國許多人預計會延長工作年齡。研究還指出，多數（54％）的勞工認為，他們預計過了65歲再隔一段時間才停止工作，抑或是乾脆不退休；24%的人計劃在65歲退休；22%的人說他們計劃提早退休。