喊賣！看空特斯拉的分析師增至45% 創歷來最高

華爾街看空特斯拉股票的程度已達歷來高點。

華爾街日報引述FactSet的資料報導，在發布特斯拉研究報告的分析師中，有多達45%的分析師對特斯拉股票的投資建議為「賣出」或「減碼」。這是特斯拉上市近十年以來，被看空的最高比率。

目前分析師對特斯拉的目標價中間值為每股495.04美元。這比特斯拉在13日收盤的每股767.29美元低35%。

這數據凸顯出，儘管特斯拉股價在今年創新高，但投資公司對股價不乏疑問。

特斯拉今年至2月12日止飆漲83%，在美股標普500指數中是第一大飆股，也狠狠修理放空人士。激勵特斯拉上漲的因素包括投資人押注該公司在交車量創紀錄，且上季財報優於預期後，將維持上漲動能。

由於特斯拉股價愈來愈高，分析師不得不跟進調升目標價，平均目標價已從去年12月的每股334.07美元，調升至1月的478.77美元，目前接近500美元。另據FactSet的數據，看空的分析師比率已經提高，從12月的33％上升至1月的42％，目前升到45％。

分析師看空的理由很簡單，他們懷疑特斯拉的成長能力能否讓飆漲的股價合理化。該公司尚未交出年度獲利成績單，而且以傳統標準來看，其股價是很貴的。特斯拉目前本益比為84倍，雖低於五年平均的184倍，卻遠高於一般汽車製造商，例如福特股票的本益比為7倍，豐田則為9倍。