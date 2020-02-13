中國製 Model 3長續航版？特斯拉盼擴大上海廠產能

特斯拉為提高在中國大陸的產能，正計劃在當地生產重量比入門款更重版本的Model 3車款。

根據一份提交給中國工業部的文件，特斯拉正尋求政府核准在中國大陸生產比Model 3 入門款更重130公斤（286磅）版本的Model 3。目前特斯拉已在上海生產Model 3入門款。

根據路透報導，這可能是Model 3續航力較長的車款。申請文件並未提到續航里程，但車款的重量類似目前從美國出口的長程後輪驅動（Long Range RWD）款Model 3。不過特斯拉的代表不願對此評論。

在中國大陸爆發新冠狀病毒肺炎，導致許多工廠延後開工後，特斯拉的上海廠已於本周一（10日）復工。