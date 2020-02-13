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蘋果股價被高估？分析師：宜跟精品類股比

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
Evercore分析師Amit Daryanani認為，與其拿蘋果與大型科技公司相提並論，不如與精品公司相比，而這顯得目前蘋果股價被低估。美聯社

蘋果跟橘子比，像話嗎？但一些華爾街分析師在評估蘋果公司這檔股票的價值時，就認為這麼做有道理。

巴隆周刊（Barron's）報導，一些追蹤蘋果公司的分析師認為，蘋果股價已被高估，但Evercore分析師Amit Daryanani不以為然。他指出，蘋果股票被歸類錯誤，不然股價應該更高才對。

他指出，與其把蘋果歸類成科技公司，不如改列為消費品公司或精品公司，再據此估價，會更合理。他在上周發表的研究報告中維持給蘋果「超越大盤」的投資評等，目標價訂在365美元。

Daryanani解釋，他這麼估計蘋果股票的價值：服務事業約值營收的8.5倍、Apple Watch等穿戴裝置值4.5倍，其他硬體值3.0倍。他宣稱，若考量未來硬體成長推升股價的情境，蘋果股票可能值每股415美元。

蘋果股價12日以每股327.20美元收盤。

Daryanani說，不宜把蘋果與其他大型科技公司相比，因為蘋果目前的商業模式偏重銷售硬體（如iPhone、AirPods、Apple Watch等），而非增量利潤高的軟體，儘管蘋果服務事業（如iCloud、iTunes、App Store、Apple Music、Apple Pay、Apple TV+）快速成長，使蘋果與科技公司相比較變得更有用，他仍認為蘋果與消費品和奢侈品歸在同一類更有道理。

若拿蘋果與五家大型消費品公司作比較，Daryanani發現，以企業價值相對於自由現金流（EV/FCF）的估值指標來看，蘋果目前股價仍折價30%；若以本益比（P/E）來衡量，則折價5%。他認為上述折價幅度不合理，因為其他五家公司 --可口可樂、寶鹼（P&G）、雀巢、百事、Nike --無論是成長預期、利潤、資本投資報酬率都比蘋果低。他預期，若蘋果的EV/FCF比值升抵這五家公司的中間值，蘋果股價將漲上425美元。

若拿愛馬仕、LVMH、加拿大鵝（Canada Goose）、萊雅（L'Oréal ）、EssilorLuxottica、Tiffany和雅詩蘭黛（Estée Lauder）這七家精品公司與蘋果相比較，蘋果股價以EV/FCF衡量低估了30%，以P/E衡量則低估20%，儘管蘋果以多項基本面標準檢驗都比較強。

Daryanani形容，蘋果與這些精品集團的共同特色是，都是消費者心目中「市場首選品牌和令人渴望的地位表徵」。如果蘋果本益比能升到這群精品公司本益比的中間值，蘋果股價上看405美元。

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