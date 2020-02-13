因動力方向盤系統問題 特斯拉宣布召回部分Model X車輛

電動車大廠特斯拉宣布，將召回2016年10月前生產的Model X車輛，以更換動力方向盤系統的零件。

特斯拉12日在官網上表示：「我們觀察到在受影響的Model X車輛上，將此零件栓緊在方向盤裝置的螺栓，出現了過度腐蝕現象。這種腐蝕出現在使用含鈣或鎂路鹽而非氯化鈉的極寒氣候。」

路透報導指出，受到這項自願召回影響的Model X車輛不到1.5萬輛，相較之下，2018年因為類似動力方向盤系統問題而召回的Model S，則超過12萬輛。

特斯拉股價12日盤後下跌大約2%，當天收盤時就已下跌0.9%。