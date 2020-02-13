尼加拉瓜能源公司遭美制裁 乾脆再創四家新公司

美聯社報導，尼加拉多主要能源公司涉嫌為尼國總統奧蒂嘉家族洗錢，因而在去年12月遭到華府制裁，並在幾天後出售給尼國政府。兩個月後，尼加拉瓜國會11日通過成立四家國營公司，分別掌管石油和天然氣的進口、儲存、分銷和銷售。

在由奧蒂嘉的桑定黨控制的國會，依據緊急立法規則，這項措施未經委員會辯論、分析，或與其他政府或企業實體諮商，就順利通過。

領導國會經濟委員會的桑定黨議員古提瑞茲稱這項決定「明智」，並表示將透過不同公司的專業，「確保更好的服務、高品質和效率」。

曾譴責奧蒂嘉經營石油業且不受國會監督的反對派議員，認為這項措施背後有自身利益。

反對黨憲政自由黨議員布蘭登表示，創設新公司是企圖「躲避美國財政部的制裁」。

美國財政部去年12月12日對尼國燃料分銷商DNP實施制裁，指控該公司被奧蒂嘉家族成員用來牟取個人財富。

12月的制裁宣布幾天後，奧蒂嘉政府將這家公司收歸國有，並接收它的資產。此舉也獲國會快速通過。