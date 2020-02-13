日企捨齊頭式調薪 勞工薪距再擴大

日本大企業如豐田汽車等日前表態，將捨棄齊平式調薪，改採注重個人績效的制度，此舉不但使年老勞工受到衝擊，也不利於首相安倍晉三的經濟政策。目前日本約有4成的勞工為低薪的兼職或約聘員工，比例是1990年代泡沫經濟破裂前的2倍。

低薪勞工激增

根據《今日日本》報導，由於勞工環境競爭激烈，日本企業開始尋求新的給薪方式，包括視個人績效給予薪資報酬，加薪制度也朝向個人主義改革，種種變化被認為不利於首相安倍晉三所推動的薪資、物價齊平成長的政策。

在每年3月例行性的勞資談判「春鬥」開始前，汽車製造業領頭羊豐田汽車率先表示將放棄齊頭式調薪，專家認為，此舉將引起其他企業跟進。野村證券資深經濟學家桑原正樹表示：「日本的企業以前強調終生雇傭及統一調漲基本薪資，但現在的商業環境大不如前，導致企業得做出應對。」

「基本薪資上漲的幅度正在趨緩，公司盈利下滑也使人們對於加薪普遍感到不樂觀。」桑原指出，對勞工而言，薪資變革不利於年長的員工，也會擴大國家的貧富差距。目前日本約有4成的勞工為低薪的兼職或約聘員工，比例是1990年代泡沫經濟破裂前的2倍。

齊頭式調薪困難

據《日本時報》報導，在安倍政府介入下，去年日本連續第6年調漲薪資，增幅為2%。

然而，面臨中美貿易戰及中國新冠肺炎(武漢肺炎)疫情的雙重影響，日本經濟也無法避免的遭受重挫。低薪勞工的人數不斷增加，導致工會得優先解決一般僱員與低薪勞工之間的收入差距，而無法追求大範圍的統一調薪。

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