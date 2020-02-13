MWC不辦了 巴塞隆納106億元收入泡湯

歐洲最大電信業展覽會「世界行動通訊大會」（MWC）12日確定取消今年的大會，因為業界重量級大廠擔心新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情， 相繼取消參展。

MWC是西班牙巴塞隆納的重要活動，本來預定2月24至27日舉行，但大部分大型電信商和科技團體，包括社群媒體龍頭臉書、亞馬遜、思科、美國晶片巨擘英特爾、中國手機製造商Vivo、意法半導體、法國Orange集團，以及易利信在內的歐洲電信商，都已經做成缺席的決定，主因是新冠病毒疫情快速擴散。MWC有許多與會者來自亞洲，例如最大參展業者之一的華為。

取消MWC會對巴塞隆納形成重大打擊，當地旅館和餐廳莫不期望趁機大賺一筆，歷年盛會都吸引來大批出手大方的科技業主管。根據金融時報引述地方媒體的估計，MWC能為巴塞隆納帶來4.92億歐元（約台幣160.33億元）的收入，創造大約1萬4000個臨時性的工作，但現已全部成為泡影。

目前還不清楚MWC是否必須承擔取消活動的高額損失。一位知情人士表示，當地周三（12日）晚間還沒有討論到這個問題。

另外，西班牙衛生部長伊拉（Salvador Illa）周三並未宣布公共衛生緊急事件。他指出，西國至今僅有兩個新冠病毒的確診案例，沒有理由採取更進一步的措施。