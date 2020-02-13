福特、本田出包 各召回24萬輛車檢修

福特(Ford)汽車因多款多功能車(SUV)和轎車的懸吊系統可能斷裂造成車禍，宣布召回全球共24萬輛車；本田(Honda)最暢銷的迷你廂型車Odyssey電子線路也出現問題，兩家車廠都將從3月開始陸續召回車輛檢修。

福特召回的車款包括2013至2018年份的Flex、Taurus、Taurus SHO和Lincoln MKT，全球一共超過24萬輛，但大多是在北美銷售的車子。

福特表示，假使懸吊系統作用過大，可能導致維持懸吊和輪胎穩定的後懸吊控制臂(toe links)斷裂。但福特也說，目前還被召回的車款中，還未發生因懸吊系統出問題，而造成交通事故。

車主預計將從3月2日起接獲通知，車廠將協助更換結構更為穩固的後懸吊控制臂。

此外被汽車權威Kelley Blue Book選為2020年最佳迷你廂型車的本田Odyssey，也將有近24萬輛被召回，以檢修線路問題避免車輛起火。這批召回包括2018至2020年份的EX-L、Touring和Elite等車款。

本田表示車內的連接至第三排電源插座的電子線束，可能在製造過程中遭受緊壓遭成損壞，可能導致短路，造成塑膠面板起火。過去已發生三次起火事故，但無人受傷。本田預計從3月中開始，透過郵件通知車主召回車輛，重新佈線並纏上絕緣膠帶。如果線束已受損，將全數換新。