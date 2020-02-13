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IMF預測 中國大陸有機會從疫情中迅速復甦

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
IMF總裁喬治艾娃表示，該組織預測中國大陸可能從新冠肺炎疫情中迅速復甦。 路透

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，該組織正在收集數據，評估新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情在中國大陸的衝擊；儘管目前形勢仍充滿許多不確定性，但希望能出現V型復甦。

IMF周三聲明表示，該組織的主要預測，是中國大陸製造商彌補損失的時間並重建庫存，讓經濟迅速復甦。

喬治艾娃表示：「當前狀況仍有許多不確定性，最有可能發生的情況是從中斷處形成V形反彈，也就是中國大陸經濟活動急劇下降，隨後迅速復甦，對總體影響相對有限。」

她說，這表示疫情對全球經濟的衝擊也可能受到遏制。她並表示，預期下周20國集團（G20）部長級會議在沙烏地阿拉伯利雅德舉行時，將能取得一些數據並予以公布。

武漢肺炎
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