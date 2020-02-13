新冠肺炎令航空崩潰？ 日本飛中國單程機票下殺只要27元

新型冠狀肺炎（武漢肺炎、COVID-19）疫情持續擴大，目前中國全省總計共有近6萬起確診病例，全球死亡人數有1357位，受疫情影響，中國進出航班大幅減少，旅遊和航空業者皆受衝擊。日前，中國航空公司春秋航空的票價則大幅降低，從日本成田飛往上海的單程票價降至1500日元（新台幣約409元），而日本佐賀縣飛往西安的單程票價更下殺到99日元（新台幣約27元）。

根據日媒「livedoor news」報導，航空業受到這波疫情影響嚴重，越來越多人開始避免搭乘飛機，深怕在封閉空間內受到感染，因此機場人潮也銳減，有位40歲經常飛往泰國曼谷的男子表示在成田機場內很少有中國人徘徊，且超過90％的人都戴著口罩，包括機場工作人員、商店店員、機艙服務員等幾乎所有人都戴著口罩，感覺相當怪異。

而在中國航空公司的櫃檯幾乎空無一人，只有戴著口罩的工作人員，而中國航空業者面對這次疫情也大幅減少飛往中國的航班數量，並將票價大幅下降，中國春秋航空從日本佐賀縣飛往西安的單程票價下殺至99日元（新台幣約27元），而中國吉祥航空則是取消了從11日至28日從成田飛往上海的航線。

另外，在泰國曼谷的廊曼國際機場以往有許多往返中國的廉航，現在卻大幅減少，一位SIM卡銷售攤位的員工表示「中國人幾乎消失了，整體氣氛大不如前，我們的銷售也遇上困難了。」