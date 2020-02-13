Fed主席鮑爾：新冠肺炎會拖累美國經濟 但對前景有信心

美國聯準會（Fed）主席鮑爾周三向國會議員表示，中國大陸新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情會對美國經濟造成一定的拖累，但他仍重申對美國經濟前景的信心。

鮑爾在參議院金融委員會作證時表示，目前的低失業率、高工資、高就業成長情況，沒有理由不能持續。

美國史上持續時間最長的經濟成長周期已進入第11年，目前的薪資年成長率約為3%，失業率為3.6%，就業成長已高於跟上勞動力成長所需的水準。

鮑爾說：「美國經濟沒有任何失常或不平衡之處。」

但他也表示，Fed正密切關注新冠肺炎疫情。自今年1月以來，疫情已導致逾一千人死亡，數萬人被感染，絕大多數病例發生在中國大陸。

鮑爾說：「我們確實預期疫情會對美國經濟造成一定的影響，影響會很快反映在經濟數據上。」