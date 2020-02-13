美財長：新冠肺炎疫情拖緩美中貿易協議執行

假如說，有一位深獲讚譽的醫生開始負責照顧一位日漸衰弱的重症病患，對這位病患施予的長期療法不僅愈來愈無效，而且還產生有害副作用。雖然有更好的療法，但這位新醫生所在的醫院並未提供。而在有提供這種療法的醫院，醫生們都太忙碌而不願接受這位病患。

2020-02-13 00:32