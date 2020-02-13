美財長：新冠肺炎疫情拖緩美中貿易協議執行
美國財政部長米努勤表示，受新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情影響，美中第一階段貿易協議的執行已「在一定程度上放緩」。
米努勤在參議院金融委員會的預算計畫聽證會上表示，新冠肺炎疫情對經濟產生負面影響是一次性事件，不會持續到2020年以後，也不會影響政府對美國長期成長的預測。
米努勤表示，已與聯準會（Fed）主席主席鮑爾討論疫情相關問題。
他表示：「我預期疫情的影響不會持續到今年以後。至於疫情在中國大陸造成的整體影響，需要觀察未來三到四周的數據才能評估。中國大陸的應對措施要比SARS時快得多。」
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