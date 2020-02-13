新冠肺炎新增病例暴增14,840例 美股期指應聲重挫
中國大陸湖北省衛健委周四公布，2月12日該省新增新冠肺炎（武漢肺炎，COVID-19）病例14,840例（含臨床診斷病例13,332例），新增病亡242例。
截至2月12日24時，湖北累計報告新冠肺炎病例48,206例，全省累計病亡1,310例。
新增病例數暴增，是因為湖北省決定將「臨床診斷病例數」納入確診病例數，以與其他省份對外公布的病例診斷分類一致。
最新疫情公布後，再度引發市場疑慮，美股期指聞訊重挫，標普500指數3月期貨一度下跌0.4%，那斯達克100指數期貨下跌0.6%，道瓊工業平均指數期貨下跌0.5%。
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