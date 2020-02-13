台股ADR漲跌互見 台積電漲1.65%
道瓊工業指數上漲274.46點或0.94%，至29,550.8點；標普500指數上漲21.63點或0.64%，報3,379.38點；那斯達克指數上漲87.02點或0.9%，漲至9,725.96點。
台灣加權股價指數周三上漲110.15點或0.94%，收11,774.19點。
以下是台股ADR各股周三收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 5.14 +1.18
中華電 CHT 36.02 -0.03
台積電 TSM 59.63 +1.65
聯電 UMC 2.81 +1.44
資料來源：彭博資訊
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