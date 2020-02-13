新冠肺炎疫情似有消退跡象 油價大漲、金價下跌

油價周三大漲逾3%，因新型冠狀肺炎（武漢肺炎）新增病例數降至兩周來最低，令投資人對中國大陸需求復甦的預期升高。風險情緒改善，令金價觸及一周低點。

布蘭特原油期貨收漲1.78美元或3.3%，結算價報每桶55.79美元。西德州原油期貨收漲1.23美元或2.5%，結算價報每桶51.17美元。

美國能源資訊署（EIA）的數據顯示，上周美國原油庫存增幅高於預期，但成品油庫存下降，汽油庫存意外減少。截至2月7日止的一周，美國原油庫存增加750萬桶，增至4.35億桶，市場預估為增加300萬桶。

Again Capital合夥人John Kilduff表示：「汽油需求反彈，成品油庫存小幅減少，抵銷利空消息的影響。」

往返中國大陸的旅行限制和隔離措施導致燃料使用下滑。石油輸出國組織（OPEC）周三表示，受新冠肺炎疫情影響，2020年原油需求估為平均每日2,930萬桶，比之前的預測少20萬桶。

金價周三跌至近一周低點，因新冠肺炎疫情出現減輕跡象，投資人認為疫情的影響可能受控。

黃金現貨持平，報每英兩1,567.77美元。美國黃金期貨上漲0.1%，結算價報每英兩1,571.60美元。

道明證券大宗商品策略師Ryan McKay說：「市場受風險情緒推動，對疫情的擔憂似乎有所緩解，避險投資人開始賣出持有的部位。金價將繼續波動，但在利率保持在低水準的情況下，支撐金價黃金的根本因素是美國聯準會（Fed）和各國央行。」