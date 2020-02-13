美元走高 市場對新冠肺炎疫情疑慮緩解

美元兌歐元周三觸及逾兩年高位，因投資人對新冠肺炎疫情將得到控制的樂觀情緒升溫。

DXY美元指數上漲0.29%，報99.011。

美元兌歐元上漲0.41%，報1歐元兌1.0869美元 ，為2017年5月以來最高水準。美元兌日圓漲0.26%，至110.06日圓。

美元兌歐元走強，因經濟數據顯示美國經濟前景優於歐元區。報告顯示歐元區工業產值創近四年最大降幅，且市場對歐洲央行（ECB）降息的預期升高。

Neuberg er Berman Macro Opportunities FX基金的投資組合經理Ugo Lancioni表示：「美國經濟數據仍優於其他經濟體，與全球其他經濟體的成長差距依然巨大。」

德國政治不確定性是歐元的另一個利空，總理梅克爾所屬的基督教民主聯盟（CDU）領導人克蘭普-卡倫鮑爾周一證實，她不會在明年的聯邦選舉中競選總理，但在找到另一位候選人之前將繼續擔任該黨主席 。

新型冠狀病毒肺炎疫情出現減弱跡象，新增確診病例數降至兩周來最低。渣打銀行全球G10外匯研究主管Steve Englander表示：「市場有理由相信，中國大陸將有能力控制疫情，儘管可能需要一些時間。」

投資人也認為，如果新冠肺炎疫情損害全球經濟，各國央行可能會提供更多的寬鬆政策。美國聯準會（Fed）主席鮑爾周二向國會表示，美國經濟形勢良好，Fed也正密切關注疫情的潛在威脅和一些長期擔憂。