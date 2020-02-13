新冠肺炎疫情出現減弱跡象 道瓊大漲274點創收盤新高

美股三大指數周三同創收盤新高，因跡象顯示新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）疫情可能正在減弱，投資人對全球經濟能夠克服疫情衝擊的樂觀情緒升高。

道瓊工業指數上漲274.46點或0.94%，至29,550.8點；標普500指數上漲21.63點或0.64%，報3,379.38點；那斯達克指數上漲87.02點或0.9%，漲至9,725.96點。

費城半導體指數上漲1.4%。

中國大陸新增病例數量降至兩周來最低，大陸官員也宣稱，疫情可能在4月結束。Spartan Capital Securities首席市場經濟學家Peter Cardillo表示：「新增病例數量似乎在減少，讓市場鬆了一口氣。」

新冠肺炎疫情引發市場疑慮，因人員被隔離、供應鏈中斷和工廠關閉，且世界衛生組織（WHO）警告，需「極度謹慎」觀察疫情放緩。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾向國會提交半年度經濟報告，他表示，Fed正密切關注新冠病毒疫情和其他威脅。Peter Cardillo表示：「鮑爾向市場保證，如果需要的話，Fed願意且已準備好刺激經濟，這對投資人來說是個好消息。」

第4季財報季已過半，Refinitiv數據顯示，迄今已公布財報的351家標普500指數成分股企業中，70.9%的財報優於分析師預期。

分析師目前預測，標普500指數成分股企業第4季整體獲利將較前一年同期成長2.4%，優於今年年初時預測的下滑0.3%。