臉書旗下WhatsApp 全球用戶數超過20億

臉書（Facebook）旗下的通訊軟體WhatsApp今天指出，目前全球用戶數量已超過20億，重申需強力加密以保護用戶隱私的立場。

臉書2014年購併的WhatsApp，現已成長為臉書「家族」中使用率最高的應用程式之一。儘管美國和全球其他國家執法機構要求提供較多存取，但WhatsApp仍宣傳「強力加密」讓用戶不公開地相互連結。

WhatsApp在部落格指出，「我們知道連結愈多，保護也必須更多。」

WhatsApp表示，「強力加密在現代生活中是必要的。我們不能為了安全理由而妥協，因為這讓人們的安全感降低。」

上週，兒童保護組織要求臉書停止旗下所有平台的強力加密計畫，表示這將會讓人為所欲為。

兒童保護團體表示，他們擔心線上平台強力加密恐助長兒童色情圖片傳播。