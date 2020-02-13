臉書旗下WhatsApp 全球用戶數超過20億
臉書（Facebook）旗下的通訊軟體WhatsApp今天指出，目前全球用戶數量已超過20億，重申需強力加密以保護用戶隱私的立場。
臉書2014年購併的WhatsApp，現已成長為臉書「家族」中使用率最高的應用程式之一。儘管美國和全球其他國家執法機構要求提供較多存取，但WhatsApp仍宣傳「強力加密」讓用戶不公開地相互連結。
WhatsApp在部落格指出，「我們知道連結愈多，保護也必須更多。」
WhatsApp表示，「強力加密在現代生活中是必要的。我們不能為了安全理由而妥協，因為這讓人們的安全感降低。」
上週，兒童保護組織要求臉書停止旗下所有平台的強力加密計畫，表示這將會讓人為所欲為。
兒童保護團體表示，他們擔心線上平台強力加密恐助長兒童色情圖片傳播。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言