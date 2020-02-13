分析師：新冠肺炎加速美中「脫鉤」的效果比貿易戰還大

CNBC報導，人人聞之色變的新冠肺炎（武漢肺炎）疫情，正加速美國和中國這兩大經濟體的「脫鉤」，且效果比先前兩國開打的貿易戰還大。

米爾肯研究院（Milken Institute）亞洲研究員陳天宗（Curtis Chin）表示，新冠病毒加速這兩國脫鉤的效果，比貿易戰還大，因為無論是國家或企業，都開始為其供應鏈的長期著想。他稱這種脫鉤為這兩國的「增進脫離」。

陳天宗向CNBC表示：「我們不能全都押注在中國大陸上，我們已經看過不少過度依賴單一主要市場的後果。」

隨著美中貿易戰在2018年開打，關於這世界兩大強權「脫鉤」風險的討論便浮上檯面。

陳天宗說：「事實上，美國和中國這兩個經濟體，從供應鏈、投資到貿易，未來將還會牽扯在一起好幾年。但這場新冠肺炎危機，已明白告訴美國及所有中國的貿易和投資夥伴，不能單獨依靠中國的重要性。」

野村證券11日報告點出了大陸與全球經濟的深度融合，這個亞洲大國去年貢獻了全球貿易的12%。包括美國企業在內許多企業的供應鏈，都極度仰賴在大陸的製造。

美中貿易戰已打擊了不少亞洲經濟體，儘管還是有一些贏家。而新冠肺炎的爆發又再次顛覆了供應鏈，大陸多個城市宣布封城、限制交通，許多工廠的停工時間也比原定計畫還要長。

美國商務部長羅斯就曾表示，這場從中國爆發的致命病毒疫情，可能對美國有利，因為那將讓企業重新考慮其供應鏈，讓就業和製造回到美國。

不過，陳天宗也提到，這場疫情爆發的其中一個影響，就是讓美中剛簽署的第一階段貿易協議「喊卡」。

他說：「在很多方面，所有事情現在都凍結了，有關美中的貿易動能。我未看到任何談判官員這個時候從北京來到華府。」