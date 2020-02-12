武漢肺炎透過哪些傳播途徑 讓全球經濟染病？

倫敦金融時報（FT）報導，新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，不僅打擊中國大陸出口，也打亂全球供應鏈，經濟學家認為，短期內全球經濟成長勢必大受威脅。

大陸勞工已結束農曆新年假期，陸陸續續重返工作崗位，但許多企業仍不得不延後重啟在大陸和別處的工廠生產線。這是因為消費者受疫情影響，已避免上街購物、上餐館用餐等活動，而大眾交通運輸仍然中斷。 .

凱投宏觀（Capital Economics）首席經濟學家Neil Shearing說：「病毒的傳播，或更正確說法是，抑制病毒擴散的努力，正對全球成長構成最大的近期威脅。

經濟學家認為，新型冠狀病毒疫情對全球成長的衝擊，恐怕遠比2002年底在中國爆發的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）更糟，畢竟中國在全球經濟的分量已較當年吃重。中國現在的經濟規模是17年前的四倍多，而且與國際經濟更緊密結合。

德意志銀行預測，這波疫情可能造成中國第1季成長率大幅減緩至4.6%，較去年同期低1.5個百分點；全球成長預期可能減緩0.5個百分點。Oxford Economics認為影響會更大，因而下修對2020年全球成長率的預測，從原估的2.5%降到2.3%，這將是2009年來最弱的全年成長率。

根據官方統計，抑制武漢肺炎疫情擴散的措施，已導致農曆春節期間大陸旅客量降幅達二位數。包括疫情發源地武漢在內，許多大城市大致已封城。

大陸消費人潮銳減，加上大眾運輸中斷，正循以下途徑波及全球經濟：

●零組件短缺打擊全球製造業

聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的數據顯示，中國是世界最大的電氣與電子零組件出口國，出口值是德國的五倍，且占全球出口30%。

安聯研究（Allianz Research）經濟學家Ana Boata說：「爆發這波冠狀病毒疫情，可能造成2020年上半年全球製造業仍陷入衰退泥淖。」

武漢是中國汽車零件與配件的出口重鎮 ，過去十年來相關產業的規模已呈三倍成長，引擎和馬達出口更成長四倍。但這些工廠至今大多數仍然關閉。

從義大利車廠飛雅特克萊斯勒、德國福斯汽車（VW），到南韓現代汽車公司，海外企業已感受到零組件短缺的衝擊。

亞洲新興經濟體尤其受首當其衝。在南韓、越南 、印尼和菲律賓，逾三分之一的製造品進口都來自於中國大陸。

凱投宏觀的Shearing說：「中國在全球供應鏈扮演核心要角，使生產中斷問題更可能擴散到其他國家。最脆弱的，是新興亞洲經濟體，以及從事科技業和電子業的公司。」

●大陸需求急轉直下衝擊全球零售業

中國需求勢必減弱，反映購物者待在家中，且商家仍暫時關門歇業。由於中國占 全球貨物進口總額的11%，比20年前的2.7%大幅成長，中國需求急凍，衝擊將擴散至全球。

大型零售品牌，像是李維牛仔褲（Levi Strauss）、宜家家居（Ikea）、H&M、Nike和星巴克，都大舉關閉中國門市。上海和香港迪士尼樂園也已關門。

ING首席經濟學家Robert Carnell說：「中國零售業和形形色色的服務業，已最先感受到病毒的打擊。從商店到餐廳，不見客人上門正衝擊銷售，而入境觀光客劇減，也將造成傷害。」

●旅遊中斷重創國際航空業和觀光業

旅遊中斷也將導致需求降溫。目前為止，已有20家航空公司— 包括美國航空（American Airlines）、英國航空（British Airways）、法國航空（Air France）— 取消飛大陸航班，有些可能持續停飛到3月和4月。

不僅航空公司營收會受影響，隨著更多遊客取消預訂機票、住房，國際觀光業也將飽受衝擊。根據聯合國世界觀光組織（UNWTO）的資料，中國觀光客人數全球第一，約1.5億人，每年旅行支出約2,790億美元。

陸客是日本、南韓和泰國最大的外國觀光客來源。郵輪旅行計畫也暫緩。

●大陸縮減進口傷害能源業和原物料業

中國也是全球最大的原物料進口國，主要進口從金屬、鐵礦砂到燃油，林林總總。大陸銅交易商以工廠仍關閉為由，已通知智利、奈及利亞等地礦商取消訂單，或延後交貨日期。

能源研究諮詢公司Wood Mackenzie估計，截至2月第一周結束為止，中國天然氣需求累計減少的量已達到20億立方公尺。Oxford Economics大幅下修今年全球原油需求成長預測，降到每日90萬桶，比原先預測大砍每日20萬桶。

許多經濟學家預期，中國第2季成長率將隨疫情平息而反彈，但Pantheon Economicsa首席亞洲經濟學家Freya Beamish警告，儘管製造廠恢復生產可望推動成長反彈，但對許多服務業而言，流失的生意卻無法失而復得。