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諾基亞也跟進 不參加今年的MWC
為因應武漢肺炎疫情，諾基亞（Nokia）成為最新一家退出今年世界行動通訊大會（MWC）的國際大廠。
芬蘭通信設備商諾基亞12日表示，經全面評估快速變動的疫情風險後，決定不參加本屆MWC，「最重要的焦點是保護員工及他人的健康和安好，同時體認到對產業及客戶的責任」。
目前包括英特爾、AT&T、愛立信、Sony等廠商，都不會參加2020年的MWC大會，意味當MWC於2月24日開幕時，許多攤位將空盪盪，甚至掀起這項業界盛事是否該舉行的疑問。
MWC成立33年來從未停辦過，且若取消將由誰承擔成本，都是棘手問題。
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