雅達利計畫開8間電玩主題飯店

紐約時報報導，以開創性電玩Pong、爆破彗星（Asteroids）、模擬樂園（RollerCoaster Tycoon）聞名的電玩公司雅達利（Atari），將朝新的方向發展業務：飯店業。

雅達利10日宣布，將開始興建公司有史以來第一間以電子遊戲為主題的飯店，此舉突顯電玩競技風潮、日益增加的觀眾需求以及電玩遊戲正擺脫遊戲主機的桎梏。

雅達利成立於1972年，該公司新聞稿說，將提供獨一無二電玩主題目的地結合身歷其境虛擬、擴增實境的住宿經驗。

他們的計畫是創造一個玩家可以「吃、睡和玩」的「生態系統」，不過，飯店的大小將取決於市場還有地區。

部分飯店房間將有復古電玩主題，有些客房則有未來感設計。「我們希望你住進來後，就再也不想離開，因為飯店有很多可以互動」。

位於美國鳳凰城的第一家飯店今年秋季動工興建，預計18到24個月完工。