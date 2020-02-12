T-Mobile電信合併Sprint案 邁大步

聯邦法官11日駁回13州和哥倫比亞特區檢察長的訴訟，為國內電信業規模第三和第四大的T-Mobile和Sprint合併案開路，合併後的新電信T-Mobile將有約1億名用戶，可望重塑電信業版圖，成為AT&T和Verizon的勁敵。T-Mobile保證三年內不會漲價。

此合併案將影響T-Mobile和Sprint約1億名用戶，Sprint消費者以後會拿到T-Mobile帳單，但可能有幾年的過渡時間；而原本就使用T-Mobile的用戶則不會有太多變化。不過此合併案本是為了推出5G手機網路，因此兩邊消費者都可望有更快的網速服務。另外T-Mobile承諾合併後，三年內不漲價。

紐約聯邦法院法官馬雷羅(Victor Marrero)11日的裁決形同為國內第三和第四大通信業者的合併開路，T-Mobile和Sprint近兩年前已同意合併；他們去年做出讓步後，聯邦反托拉斯與電信通訊官員才同意合併案。

這項併購案也得到聯邦電信委員會(FCC)與司法部的支持，根據合併協議，司法部要求這兩間業者販售部分業務給衛星廣播服務公司Dish Network，使Dish成為一個新的第四大電信業者，並且將預付電話費的消費者轉移到Dish門下，目前Dish僅有約900萬名用戶。但協議也要求Dish要全力發展5G業務。

馬雷羅稱讚T-Mobile開創以來「特立獨行，因為爭有力，它驅動其他兩大業者AT&T及Verizon(威瑞森)帶來有利消費者的無數改變」，並稱許T-Mobile的商業策略「無疑相當成功」。

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)是本案關鍵原告之一，他11日警告這項協議恐傷害消費者，合併每年會耗費消費者至少45億元。她呼籲這項裁決是每位國人的損失，她更直指合併協議總是「將財團利益置於一切之上」，她不排除繼續對此提出上訴。

一般民眾的電話帳單是否會下跌或上漲，這點輿論分歧，但一般來說，競爭者變少，價格會變高。