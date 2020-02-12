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美國國安顧問：新冠病毒可能影響美中第一階段協議

聯合報 / 華盛頓記者張文馨／即時報導
美國白宮國安顧問歐布萊恩（Robert O’Brien）11日參加智庫「大西洋理事會」座談。記者張文馨／攝影

白宮國家安全顧問歐布萊恩11日表示，新型冠狀病毒可能會影響剛簽署的美中第一階段貿易協議，但並非改變協議內容，而是可能影響中方購買美國農產品的數量。

歐布萊恩（Robert O’Brien）11日參加智庫「大西洋理事會」座談，與哥倫比亞廣播公司（CBS）主持人布倫南（Margaret Brennan）對談，提及新冠肺炎疫情美中關係、5G、美中俄軍控協議等議題。

主持人詢問歐布萊恩，俄羅斯與中國大陸是否有意談判軍控協議，歐布萊恩說，目前為止，中方對軍控沒有興趣；但美國和俄羅斯有興趣，若美俄能進行軍控談判，可能會對中方造成壓力。

至於新冠肺炎疫情對美中經濟影響，歐布萊恩表示，預計美中第一階段貿易協議將使中方進口更多農產品，並向美國農民開放市場，但當新冠肺炎疫情蔓延，至少在今年一年，可能會影響採購的量。

歐布萊恩說，可能因新冠肺炎使第一階段貿易協議無法產生立即、巨大的效果，但它仍是一項好協議。

歐布萊恩也提到，中方努力遏止疫情，美國願意也有能力協助中方，而美國已提議讓專家前往中國協助處理疫情，但至今仍未獲得中方接受。

主持人詢問關於華爾街日報報導歐布萊恩談到華為在網路上開後門，藉此通過網路搜集訊息，以及美國司法部日前起訴4名竊取美國公民個資的解放軍間諜；歐布萊恩說，若中方控制系統，他們將把每件事都透過5G存在雲端，他不認為這對國家來說是好事，對其他盟友國家來說也不是好事。

被問及美中關係是否如總統川普所稱「再好不過」，歐布萊恩說，雖然雙方為競爭對手，但仍可保持良好關係，且川普與中國大陸國家主席習近平有著很好的工作關係；歐布萊恩並說，他確實認為美中關係更好，而且關係更為誠實。

美國農業部長普度（Sonny Perdue）5日表示，若中國大陸的新冠肺炎散播過快，削弱了增加採購美國農產品的能力，美國必須寬容以對。

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