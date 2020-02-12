美官員指控 華為可秘密獲取電信商網路內資訊

美國試圖說服盟友封鎖華為之際，美方官員宣稱，華為可透過專為執法機構設計的「後門」，秘密進入全球各地的行動網路。

華爾街日報報導，美方官員宣稱，情報顯示華為擁有這種秘密能力已逾10年。華為駁斥這項指控。

美國、英國和德國的官員透露，美國官員去年底向英、德等盟友提供這項「高度機密」情報。

依據法律規定，電信設備製造商製造及出售交換裝置、基地台和天線等硬體時，需預留有關部門基於合法目的進入網路的方式。

相關法規要求，這些電信設備的設計，必須是未經網路營運商同意時，製造商無法進入網路。只有執法官員或由營運商的授權管理人員，能利用這些「合法的攔截接口」（lawful interception interface）進入網路，且通常須獲得營運營商許可。

美國官員說，華為製造的設備，秘密保留在運營商不知情的情況下，透過後門進入營運商網路的能力，其他製造商則不具備這種能力。

美國國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）表示：「我們有證據表明，華為有能力秘密獲取該公司在全球維護和銷售的系統中的敏感資訊和個人訊息。」

華為否認上述指控，稱這些毫無根據的指控一再出現，卻沒有任何具體證據；華為也說，該公司從來沒有也永遠不會做任何會危及客戶網路和數據安全的事。