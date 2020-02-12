台股ADR漲跌互見 台積電漲2.88%

美國聯準會（Fed）主席鮑爾11日出席國會作證時強調，Fed將持續密切關注新冠肺炎（武漢肺炎）疫情的動向，認為這是威脅美國及世界經濟的風險之一，但未表示這已影響到Fed的貨幣政策立場；Fed並將逐漸淡出附買回操作，且減緩購債速度 。

2020-02-11 23:37